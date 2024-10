SM-liigasta tuttu NHL-tähti vaikuttui yllätystempun tehneestä suomalaisesta – "Todella älykäs pelaaja"

– Hän on todella hyvä pelaaja. Hänellä on hyvä mailapeli, hän on hyvä ylivoimalla ja voittaa aloituksia. Pidän kaikesta, mitä hän tuo tälle joukkueelle. Hän on kokonaisvaltainen pelaaja, Slafkovsky kehuu NHL:n ranskankielisillä sivuilla.

– Pelataksesi NHL:ssä et voi vain luottaa lahjakkuuteesi tai taitoihisi. Sinun on osattava pelata jääkiekkoa. Kapanen tietää, kuinka pelataan lätkää. Hänellä on peliälyä. Minusta Oliver on todella älykäs pelaaja. Se on ilmiselvää.