Vakavia puutteita suomalaisen sataman toiminnassa – syöpää aiheuttavia aineita käsitellään vaarallisesti, pöly levinnyt asutusalueelle

Porin Mäntyluodon satama on ollut Lounais-Suomen aluehallintoviraston syynissä työsuojelutarkastusten yhteydessä. Viidessä eri tarkastuksessa huhti- ja toukokuussa 2024 havaittiin merkittäviä puutteita kemiallisten riskien arvioinnissa ja syöpävaarallisten aineiden käsittelyssä.

Sataman alueella työskennellyt henkilö kuvailee toimintaa satamassa "täysin välinpitämättömäksi". Aluehallintovirasto vaatii, että työntekijöiden altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle on estettävä.

Mäntyluodon sataman alueella on useita eri toimijoita, kuten Porin Satama Oy ja Olmar Oy. Satamaan toimitettavat kemikaalit tai rikasteet puolestaan omistaa Boliden Harjavalta Oy. Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksia kaikkiin edellä mainittuihin yrityksiin.

Satama-alueella työskennellyt henkilö esiintyy tässä jutussa nimettömänä asian arkaluonteisuuden takia. Henkilöllisyys on kuitenkin MTV Uutisten tiedossa.

Laiminlyöntejä monilla eri osa-alueilla

– Se on niin välinpitämätöntä se touhu siellä, että... työntekijä huokaa.

– Kun kuormaajan kanssa kipataan kauhallinen rikastetta junavaunuun, näkyvyys on kaksi metriä pölyn takia, hän kuvailee.

MTV Uutisten haastattelema työntekijä kertoo aiemmin työskennelleensä myös muilla satama-alueilla, jossa ei ole nähnyt vastaavaa välinpitämätöntä toimintaa. Lain vaatimus on, että kemiallisia aineita tulisi ensisijaisesti käsitellä suljetussa järjestelmässä. Tämä ei kuitenkaan Mäntyluodon satamassa toteudu.

Hengityssuojaimien huollossa altistuu vaarallisille aineille

Työntekijän mukaan hengityssuojainten ja muiden suojavarusteiden käyttö on satamassa puutteellista. Hän kertoo, että rikasteen kanssa työskentelevien tulisi käyttää ainakin kumisaappaita, hengittämätöntä ja hupullista suojapukua sekä raitisilmamaskia.

Aluehallintoviraston raportin mukaan työnantajan on varmistettava, että syöpävaaralliselle pölylle altistuminen vähennetään niin alhaiseksi kuin teknisesti mahdollista.

– Esimerkiksi työkoneet ja -autot haisevat ihan rikasteelta, ihan kamalia sisältä. Kun ottaa ratista kiinni, niin kädet tulee mustaksi, vaikka olisi juuri pessyt ne. Jotkut myös ajavat työkoneilla tauoille, vaikka se on kiellettyä, hän kuvailee.

– Joskus oma auto on ollut täysin mustan rikasteen peitossa työpäivän jälleen.

Epäselvyyksiä ASA-rekisteristä

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, johon myös satamassa operoivien yritysten tulisi ilmoittaa työntekijöitään. Laki velvoittaa työnantajia ilmoittamaan luettelon aineille altistuneista työntekijöistä.

Ongelmat jatkuneet jo vuosikymmeniä

Hänen mukaansa satamassa on ollut useita yrityksiä parantaa tilannetta, mutta tulokset ovat olleet vähäisiä.

Satakunnan kansa on kertonut Mäntyluodon satamaan tehdystä 40 miljoonan euron investoinnista, jonka piti vähentää rikasteen pölyämistä. Hacklinin ja satama-alueella työskennelleen mukaan tätä varten rakennettu suppilo osittain vain pahensi tilannetta.

Huhtikuisen tarkastuksen tehnyt Lounais-Suomen aluehallintoviraston Vähänen-Koivuluoma sanoo MTV:lle, että tilanne Mäntyluodon satamassa on kohtuullinen.

– Tilanne on parantunut vuosien varrella. Suunta on hyvä ja oikea, hän sanoo viitaten olevansa luottavainen sen suhteen, että satamassa saadaan vähennettyä pölyämistä entisestään.

Useita valituksia kaupungille

Mäntyluodon asukasyhdistys on tehnyt useita valituksia Porin kaupungille sataman toiminnasta vuosien varrrella. MTV Uutisten Ely-keskukselle tehneen tietopyynnön mukaan viimeisin valitus kirjattiin ilmoituksena ympäristöhaitasta ja se tehtiin huhtikuussa 2024.

Asiaa on pitänyt esillä myös Puhtaan meren puolesta ry, joka on toistuvasti vaatinut kaupungin puuttumista Mäntyluodon sataman toimintaan.

Ely-keskus on tehnyt viimeisimmän tarkastuksen Porin Mäntyluodon satamaan toukokuussa 2024. Raportissa kerrotaan tarkastuksen taustaksi useat yhteydenotot pölyämisongelmista satamassa. Vaikka Ely-keskus kiinnitti huomiota rikasteen pölyämiseen, raportissa todetaan myös, ettei tarkastuksen perusteella havaittu puutteita rikasteiden käsittelyn osalta ja, että toiminta on ympäristöluvan mukaista.

Asukasyhdistys teetti oman testin talon julkisivusta löytyneestä pölystä

MTV Uutiset on nähnyt analyysin tulokset, jonka mukaan näytteestä löytyi muun muassa kuparia. Asukasyhdistys pyysi analyysistä kommentin kemian diplomi-insinööri Leif Ramm-Schmidtiltä , joka on erikoistunut muun muassa suurteollisuuden vaativaan jäteveden käsittelyyn. Myös MTV Uutiset tavoitti Ramm-Schmidtin.

– Tuloksista voi päätellä, että kupari on peräisin purettavasta lastista. Tavallisessa pölyssä ei ole tällaista määrää kuparia, Ramm-Schmidt kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

– Totta kai se on terveydelle vaarallista. Yleisimpänä eri keuhkosyövät, hän toteaa.

Peitelläänkö ongelmia ennen tarkastuksia?

Sataman työntekijä ja Hacklin kertovat epäilevänsä, että sataman toiminnan ongelmia peitellään systemaattisesti. He arvelevat, että vaikka aluehallintovirasto on tarkastusraporteissaan kertonut puutteista, on tilanne todellisuudessa vielä huonompi kuin raportit antavat ymmärtää.