Peittynyt, mutta ei poissa – Nokialla siivotaan maan uumenista vuosikymmenten myrkkyjä uuden asutuksen tieltä, lasku miljoonia euroja

Vuosikymmeniä sitten ympäristökysymyksiin ei kiinnitetty huomiota lainkaan sillä tavalla kuin nykyisin ja tämän seurauksena maaperään päätyi aikoinaan runsaasti haitallisia aineita.

Tuloksena monien entisten teollisuusalueiden tuntumassa on pilaantuneita maa-alueita, jotka vaativat mittavia puhdistamistoimenpiteitä, ennen kuin niihin voidaan suunnitella vaikkapa uutta asuntorakentamista.

Nokian kaupungissa on parhaillaan käynnissä maaperän puhdistustyöt Viholan kaupunginosassa Sahanrannan alueella. Nokianvirran varrella sijaitsevalle entiselle sahateollisuusalueelle on vireillä kaava, jonka myötä alueelle suunnitellaan mm. kerrostaloja ja pientaloja.

Ennakkoon tehdyissä tutkimuksissa alueen maaperässä on todettu kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Entisen sahan sekä sen varastoalueen maaperässä on havaittu lisäksi kloorifenolipohjaisen puunsuojausaineen epäpuhtauksia, PCDD/F yhdisteitä. Lisäksi pienellä alueella on myös öljyllä pilaantunutta maata. Maaperässä on paikoin myös jätettä sisältävää täyttöä.

Sahanrannan alueen omistava Nokia Oyj -yhtiö vastaa alueen puhdistamisesta.

Nokia Oyj:n Asset Manager Satu Harmaala kertoo MTV Uutisille, että alueen puhdistustyö tulee hintavaksi. Harmaalan mukaan puhdistustoimien hinta lasketaan miljoonissa euroissa.

– Mutta olemme vetäneet tässä selkeän linjan. Alueelta lähtee koko pilaantunut maamassa pois, Harmaala kertoo.

Pilaantunut maaperä herättänyt huolta paikallisissa

Maaperän puhdistukseen liittyy joillakin paikallisia asukkailla vahvoja huolia.

Sahanrannan alueen läheisyydessä lapsesta lähtien asunut Pasi Nuutila pelkää, että alueen puhdistamiseen ei panosteta riittävästi.

– Muistan, kuinka pienenä lapsena isä varoitti meitä tonkimasta entisen sahan alueella peiteltyjä kasoja niissä olevien saasteiden ja myrkkyjen takia.

Nuutila näyttää MTV Uutisille, kuinka Nokianvirran varrella on edelleen näkyvillä merkkejä vanhasta puunjalostus- ja sahateollisuudesta. Vanhoja kyllästettyjä puuparruja, terästolppaa ja betonirakennelmia on edelleen alueella muistuttamassa maan alle kuopatusta menneisyydestä.

Nuutila epäilee, että ongelman koko laajuus ei ole tiedossa. Hänen mukaansa maaperänäytteitä ei ole otettu Sahanrannassa riittävän syvältä, eikä maassa olevien myrkkyjen määrästä ole tarkkaa tietoa.

ELY-keskuksen ylitarkastaja: Normaali puhdistusoperaatio

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Satu Honkanen toteaa MTV Uutisille, että Sahanrannan alue on kooltaan suuri, mutta muuten kyseessä on normaali ja tyypillinen pilaantuneen maaperän puhdistaminen.

Honkanen kummastelee, mistä huoli Sahanrannan puhdistuksessa kumpuaa:

– Alueesta on laadittu meille pilaantuneen maa-alueen puhdistamisilmoitus ja kunnostussuunnitelma. Olen siitä päätöksen laatinut. Minun nähdäkseni siellä on tehty todella kattava riskiarviointi. Alue on saamieni tietojen perusteella tarkoitus puhdistaa jopa puhtaammaksi kuin ELY-keskuksen antamassa päätöksessä oli, Honkanen kommentoi.

Honkasen mukaan on tavallista, että vanhoilta puhdistettavilta teollisuusalueilta löytyy jäänteitä muun muassa vanhoista teollisuusrakennelmistakin.

– Aika usein rakennusten betoniset pohjarakenteet ovat jääneet aikoinaan poistamatta. Kyllä tällaiset rakenteet sieltä lähtökohtaisesti poistetaan puhdistuksen yhteydessä.

Honkasen mukaan joissakin puhdistustoimenpiteissä syvälle maahan jääneitä ja puhtaaksi todettuja rakennelmia on saatettu jättää paikoilleen puhdistetulle alueelle.

– Mutta lähtökohtaisesti vanhat rakenteet poistetaan ja tutkitaan tietysti, että onko niissä haitta-aineita ennen kuin niitä mihinkään vastaanottoon viedään.

Honkasen mukaan myös vanhojen rakenteiden alapuoliset massat tutkitaan, jotta haluttuun puhtaustasoon päästään.

– Lähtökohta on, että tiedetään mitä missäkin on. Se on kaikkein tärkeintä yleensäkin pilaantuneen maaperän puhdistustyössä.

Puhdistustoimia valvotaan jatkuvasti

Honkanen kertoo, että ELY-keskus valvoo Sahanrannan alueen puhdistusta konsulteilta saatujen mittausten ja maaperätutkimusten kautta.

– Siellä otetaan näytteitä koko ajan, kun siellä kaivetaan. Ja alue on tutkittu etukäteenkin jo, että tiedetään aika hyvin, minkä tyyppistä maata milläkin alueella on. Tulokset raportoidaan ELY-keskukselle ja me katsomme niiden perusteella, että kaikki on tehty asianmukaisesti.

Honkasen mukaan ELY-keskuksen on tarkoitus käydä myös työmaakokouksissa ja lisäksi paikan päälle voidaan tehdä pistokoeluontoisia tarkastuksia.

– Tässä on todella hyvin riskiarvio tehty ja kunnostustavoitteet määritetty. En olisi yhtään huolissani tästä, Honkanen kiteyttää Sahanrannan alueen kunnostustilanteen.

Pilaantuneen maaperän puhdistuksessa vältetään ylikunnostamista

Honkanen kertoo, että pilaantuneen maaperän puhdistuksessa yritetään samalla säästää luonnonvaroja.

Honkasen mukaan maaperän puhdistaminen tehdään nykyisin riskinarvioperusteisesti, siten että siitä ei aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa.