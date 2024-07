Mitä tapahtui Littoistenjärven "ihmeelle"? Kristallinkirkas vesi muuttui uimakelvottomaksi

Littoistenjärven hämmentävän turkoosi vesi on jäänyt useiden mieleen muutaman vuoden takaa. Tällä hetkellä järvi on täysin eri näköinen, sillä sinilevä ja rehevöitynyt kasvillisuus ovat vallanneet sen tyystin, mikä herättää ihmetystä.

Järvi on pysynyt uimakelpoisena seitsemän vuotta käsittelyn jälkeen, vaikka ensimmäiset leväkukinnot nähtiin jo vuonna 2020. Nyt tilanne on heikentynyt huomattavasti ja Littoistenjärven hoitokunta on ilmoittanut, että tällä hetkellä uimista ei suositella.