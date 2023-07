Näin helsinkiläisravintolan omistaja käytti naisia myynnin edistämiseksi: "Tunsin itseni prostituoiduksi"

Työsuojelutarkastaja Jukka Kurki

– Ensimmäinen edellytys on, että työsopimuksessa lukee, että työhön kuuluu siivoaminenkin. Sellaista pykälää ei ole olemassa, että tietynkokoinen paikka edellyttäisi siivoojan palkkaamista. Mutta, mitä enemmän neliöitä on, sitä enemmän siihen pitää varata aikaa ja siitä pitää koko siivoukseen kuluvalta ajalta maksaa palkkaa. Ei voi edellyttää, että työvuoron jälkeen työntekijä jää sinne siivoamaan ilman palkkaa. Voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että puoli tuntia ei riitä. Jo pelkän keittiön siivoaminen kestää puoli tuntia. Ei työnantaja voi lähteä siitä ajatuksesta, että saat tämän puolessa tunnissa tehtyä. Hänhän pakottaa työntekijät ylitöihin, koska alue on niin suuri ja aikaa on liian vähän.