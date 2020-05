Tamperelaisen jätelaitoksen lemu on piinannut aluetta jo vuosia: "Se haisee mädälle kananmunalle – asukkailla päänsärkyä ja huonovointisuutta"

Hänen kertomansa mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun jätelaitos on aiheuttanut ongelmia alueen asukkaille.

Harmaala huomasi jätelaitoksen hajuongelmat ensimmäistä kertaa jo lähes kolme vuotta sitten muuttaessaan perheensä kanssa Lintuhytin asuinalueelle. Harmaalan kotoa matkaa jätelaitokselle on ilmateitse noin puoli kilometriä.

– Se haisee mädälle kananmunalle. Haju tulee sisätiloihin ja osa asukkaista on saanut päänsärkyä ja huonovointisuutta.

Tilanne parani hetkeksi

Harmaalan mukaan Deleteen on vuosien saatossa oltu yhteydessä asiasta. Tilanne rauhoittuikin jo hieman hetkeksi, kun jätekuormaa alettiin kuljettamaan yöllä alueelta pois.

Delete on myös muistanut alueen asukkaita kirjeellä, missä on kerrottu, kuinka tilannetta hoidetaan.

"Ei siellä pystynyt olemaan"

– Perheeni oli sitten kahdeksalta herännyt siihen hajuun. He lähtivät jo aamulla sieltä alueelta pois.

Palosta aiheutui niin paljon savua, että läheinen Lintuhytin asuinalue on jouduttu evakuoimaan. Kuva: Jukka O. Kauppinen.

Kaksi yötä hotellissa

"Huolestuttaa, auttaako se mitään"

– Tiedän, että sinne on rakenteilla tämä halli jätekasan ympärille, mutta kun siellä on jo ennestään halli, jossa on tätä jätettä, niin mistä se haju sitten tulee. Tietysti huolestuttaa, että auttaako se uusi halli mitään, toteaa Harmaala.