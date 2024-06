Vakava traumatausta piinaa koulukotinuoria – "Kaikilla tulijoilla on raskas reppu ja oireilu sen mukaista"

– Koulukotityön keskiössä on aina lapsi. Lasta pyritään auttamaan moniammatillisesti. Näillä lapsilla on paljon traumoja, hylkäämisen kokemuksia ja siirtoja paikasta toiseen.

Useimmilla itsetuhoisuutta ja psyykkistä pahoinvointia

– Me näemme psyykkisesti yhä huonovointisempia lapsia. Kaikilla tulijoilla on raskas reppu ja traumatausta ja heidän oireilunsa on sen mukaista. Päihteidenkäyttöä on nuoilla yhä enemmän. Päihteiden mukana tulee väkivaltaa ja rikoskierrettä, kuraattori Tanja Sabel Valtion koulukodeista kertoo.