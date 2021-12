Danae paljastaa kikat, joilla saa somekuviin välittömästi terhakammat rinnat

Amerikkalainen, Dubaissa asuva fitness- ja terveystoimittaja sekä sosiaalisen median vaikuttaja Danae Mercer todistaa omilla somekuvillaan, kuinka helppoa vartalon ulkonäköä on muokata somekuvia varten. Danaella on Instagramissa yli 2,4 miljoonaa seuraajaa, ja nainen on omistanut koko tilinsä erilaisille naisten kokemille ongelmille, erityisesti kehonkuvasta keskustelulle.