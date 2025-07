Sivusto: Valtteri Bottas F1-tallin kisakuljettajaksi

Valtteri Bottas on päässyt yhteisymmärrykseen formula ykkösiin ensi vuonna liittyvän Cadillacin kanssa, F1-sivusto GPblog raportoi.

Bottaksesta on GPblogin mukaan tulossa amerikkalaistalli Cadillacin ensimmäinen kuljettaja. Sopimus on määrä allekirjoittaa pian, minkä jälkeen asia julkistettaisiin virallisesti.

GPblog kirjoittaa, että Cadillac haluaa käyttää ensi kautta edeltävää aikaa ensimmäisen F1-autonsa kehittämiseen simulaattorissa ja se haluaa myös testata vanhaa Ferraria radalla. Kumpaankin se voisi käyttää Bottasta, joskin on auki, miten se voitaisiin yhdistää suomalaisen tämänvuotisen Mercedeksen varakuljettajan leiviskän kanssa.

Bottas joutui syrjään Sauberin kisakuljettajan paikalta viime kauden päätteeksi.

GPblogin mukaan on yhä epävarmaa, kenestä on tulossa Bottaksen tallikaveri Cadillacilla. Pääehdokkaana on sivuston mukaan kuitenkin entinen Red Bull -kuljettaja Sergio Pérez, osin siksi, että meksikolainen toisi mukanaan ison sponsorirahapotin.