Arttu ja Julia menivät naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman uudella kaudella Julia ja Arttu sanoivat toisillensa ”Tahdon”.

Tuore pariskunta kertoi MTV Uutisille pian seremonian jälkeen tunnelmien olevan helpottuneet.

– Odottaminen päättyi ja se helpotti huomattavasti. Olen niin pitkään odottanut, että nyt on rentoutunut ja hyvä fiilis, Arttu kertoo.

Julia muistelee hetkeä, kun näki Artun ensimmäistä kertaa alttarilla. Hän kertoo huomanneensa Artun pituuden.

– Artusta jäi heti mieleen, että hänen vierellään on helppo olla.

Myös Arttu kertaa ensikohtaamista tuoreen puolisonsa kanssa.

– Tosi helppo katsoa Juliaa silmiin, niin se oli päällimmäinen mitä jäi mieleen.

Virallisen osuuden jälkeen pariskunta on ehtinyt keskustelemaan perusasioista. Julia vitsailee huomanneensa, että molemmat ovat ilmeisesti tapaturma-alttiita.

Pariskunta kertoo juhlinnan jatkuvan rennoissa merkeissä ja toisiinsa tutustuen. Arttu vihjaa mahdollisesta häätanssista.

– Katsotaan. Sinulla ei ole turvakenkiä jalassa, jotka kannattasi ehkä minun kanssani olla, mutta ehkä me selviämme, Julia vitsailee.