Ville ja Anniina muistelevat suhteensa alkua Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Ville ja Anniina Manner avioituivat Ensitreffit alttarilla -ohjelman kuudennella tuotantokaudella vuonna 2019. Pariskunta on edelleen yhdessä, ja he ovat seuranneet tiiviisti uusinta Ensitreffit alttarilla -kautta, joka pyörii MTV:llä.

Pariskunta saapui katsomaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa ja kertoivat ennen lähetystä, mitä mieltä ovat tämän vuoden Enskareista.

– Onhan sinne löytynyt taas ihan huikeita tyyppejä ja tosi kivoja tarinoita. Haasteita totta kai, kuten asiaan nykyään kuuluu. Rohkeitahan he ovat, kun mukaan lähtee, Anniina kertoi.

– Mielestäni mielenkiintoisia teemoja käsitellään siinä ohjelmassa tällä hetkellä. Ehkä vähän uutta, mitä aikaisemmin, Ville jatkoi.

Pariskunta intoutui muistelemaan omaa taivaltaan ohjelmassa.