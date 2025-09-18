MTV:n Töllötuomarit arvoivat Ensitreffit-parien plussat ja miinukset sekä tulevaisuuden näkymät.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa neljän parin matka on nyt alkanut. Ohjelman toisessa ja kolmannessa jaksossa nähtiin parien häät. MTV Uutisten toimittaja Katri Utula ja Katja Lintunen arviovat Töllötuomarit-ohjelmassa, millaiset ovat parien tulevaisuuden näkymät.

Elisa ja Matti

Matin ja Elisan tulevaisuuden näkymät näyttävät Töllötuomareiden mielestä valoisilta, mutta vain mikäli Elisa ihastuu Mattiin. Hääpäivänä Elisassa epäröintiä aiheutti ainakin Matin siniset hiukset sekä se, että tällä on lapsia aiemmasta suhteesta.

– Elisa saattaa olla liian määrätietoinen, mutta odotan, että hän ihastuisi Mattiin, Katri Utula sanoo.

– Matti puolestaan tuntuu olevan jo hieman ihastunut Elisaan, Katja Lintunen arvioi.

Katso videolta, luottavatko Katri ja Katja tähän liittoon.

Jannen ja Katrin osalta Töllötuomarit jäivät kaipaamaan sitä jotain, vaikka he ovatkin niin sanotusti "naimanaamat".

– Minä kiinnitin huomiota siihen, miten Janne puhui Katrista. En näe, että Janne olisi kauhean ihastunut Katriin ja Katri selvästi vaistoaa sen, Utula pohtii.

Katso videolta, povaavatko Töllötuomarit tämän parin liitolle valoisaa tulevaisuutta vai ei.

Ensitreffit-pari Julia ja Arttu sen sijaan saa Töllötuomareilta pelkkää hehkutusta.

– He ovat todella söpöjä yhdessä, Lintunen sanoo.

– Välimatka voi olla ongelma, Arttu asuu Imatralla ja Julia Turussa, Utula muistuttaa.

– Toinen ongelma saattaa olla lapset. Artullahan on kaksi lasta ja se oli Julialle selvästi uusi asia. Koituuko tämä ongelmaksi? Lintunen lisää.

Iina ja Mikko ihastuivat toisiinsa heti hääpäivänään.

– Tähän pariin minä luotan eniten, Lintunen sanoo.

– He sopivat toisilleen todella hyvin. Heillä oli heti läheisyyttä ja pussailua, Utula komppaa.

12:30 Koko uusin jakso katsottavissa tästä! Pirunpelin jymykäänne ällistytti Töllötuomarit: "Massiivinen yllätys"

Töllötuomareiden kaikki jaksot katsottavissa MTV Katsomossa. Ensitreffit alttarilla MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin kello 21.00.