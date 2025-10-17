Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa parit ja asiantuntijat tapaavat keskenään.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannessa jaksossa parit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Tapaamisessa ovat mukana myös ohjelman asiantuntijat Hanna Myllymaa, Iida Mäkikallio ja Joonas Pesonen. Yksi pareista on kuitenkin poissa, sillä Julia ja Arttu eivät saavu tapaamiseen.

– Me asiantuntijat päätimme, että Julia ja Arttu eivät osallistu yhteistapaamiseen. Koemme, että he tarvitsevat enemmän aikaa ja rauhaa yksilölliseen asioiden työstöön, Myllymaa kertoi.

Parit tekevät yhdessä tehtäviä sekä myös pareittain, mutta eivät oman parinsa kanssa.

Yllä olevalla videolla parit kertovat, mitä ovat oppineet päivän aikana.