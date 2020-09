Vain Latvia ja Kypros täyttävät nyt Suomen matkustusehdot – politiikan superpäivä kertoo tänään, luoko hallitus matkustuskuplan

Erityisesti Lapin matkailuelinkeino uhkaa näivettyä ilman ulkomaalaisia turisteja, joita varten yritetään luoda koronaturvallinen tapa matkustaa Suomeen. Ennakkoarvioiden mukaan erityisesti turistien testaaminen on avainasemassa turvallisessa matkailussa.

Jo aiemmin on päätetty, että Suomi edellyttää matkailijoilta negatiivista koronatestiä, josta pitäisi esittää todistus esimerkiksi lento- tai laivayhtiölle.

Vapaa-ajan matkustus on sallittu, jos lähtömaassa on ollut alle kahdeksan koronatartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Lisäksi riskimaista tulevat työmatkalaiset pannaan kahden viikon karanteeniin, mikä on vähentänyt monen asiantuntijan matkustusta Suomeen.

Työttömien määrä voi kasvaa

– Nykyinen matkailualan tilanne on erittäin vaarallinen sekä sen työllisyysvaikutuksen että verotulojen vähenemisen takia. Kaikkiaan 140 000 työpaikkaa on vaarassa ja esimerkiksi Lapista on tällä menolla katoamassa tuhansia työpaikkoja, liiton puheenjohtaja Niklas Honkalehto sanoo.