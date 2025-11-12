Moni meistä on haaveillut miljonääriksi tulemisesta. Yli tuhannelle suomalaiselle tämä haave oli realismia viime vuonna, vaikka iso osa heistä olikin jo miljonäärejä aiemmin.

Verohallinto julkaisi keskiviikkona listan kaikista yli 120 000 euroa vuonna 2024 ansainneista ja Suomeen veronsa maksaneista ihmisistä. Ansio- ja pääomatulojen ankaran ynnäyksen jälkeen selvisi, että viime vuonna Suomessa oli 1123 henkilöä, jotka ansaitsivat yli miljoona euroa verotettavaa tuloa.

Ansiotuloja yli miljoonan ansaitsi 216 ihmistä. Ylivertainen ykkönen oli Woltin entinen toimitusjohtaja Miki Kuusi, jonka ansiotulot 73,6 miljoonaa euroa ovat suurimmat ainakin 2000-luvulla ja euroaikana. Kuusi sai pääomatuloja reilut 7 miljoonaa ansaiten yhteensä 80 miljoonaa. Hän maksoi jopa enemmän veroja kuin mitä vuoden tulolistan kakkonen, Heikki Herlin, ansaitsi yhteensä.