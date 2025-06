Salkkarit-kausi tulee päätökseensä – viimeinen jakso loppuu dramaattisesti

Salattujen elämien kevätkausi tulee päätökseensä ensi viikon perjantaina. Varo juonipaljastuksia!

Salatut elämät -kevätkausi tulee päätökseensä ensi viikon perjantaina 4. heinäkuuta. Kauden loppuhuipennus on kuitenkin jo nähtävissä Katsomo+ -tilauksella.

Kauden päätösjaksossa Ismo vakuuttaa Kallelle, että päätös pysyä naisista kaukana pitää.

Kalle yrittää kannustaa isäänsä uskomaan rakkauteen, mutta tämä on itsepäinen.

Kotimatkalla Ismo huomaa kaahailevan auton ja lähtee perään. Ismo saa autoilijan kiinni ja tämä osoittautuu salaperäiseksi, punasaapikkaiseksi naiseksi, jonka Ismo näkee vihdoin.

Myös katsojat saavat vihdoin vastauksen kysymykseen, joka on ollut pinnalla pitkin sarjan kevätkautta: kuka on mysteerinainen, joka on punaisine kenkineen vilahtanut sarjassa kevään aikana?

Hän on näyttelijä Minna Koskelan esittämä Iisa. Suurelle yleisölle näyttelijä Koskela on tullut tutuksi erityisesti Ellu Jokisen roolista Kumman kaa -sarjassa. Kumman kaa -sarjaa esitettiin vuosina 2003–2005 Nelosella. Sen olivat käsikirjoittaneet Minna Koskela ja Heli Sutela, jotka myös näyttelivät pääroolit.

Koskela kertoo MTV Uutisille saaneensa viime vuonna puhelun, jossa häntä kysyttiin Salkkareiden koekuvauksiin. Hän tarttui tarjoukseen mielellään, ja se kantoikin hedelmää.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.