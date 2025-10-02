Vain elämää -ohjelmassa parhaillaan mukana olevat Jonna Tervomaa ja Mikki Kauste ovat olleet parisuhteessa.

Egotrippi-yhtyeen laulaja Mikki Kauste sekä laulaja Jonna Tervomaa ovat seurustelleet 1990-luvun lopulla.

Asia selviää Tommi E. Virtasen kirjoittamasta Egotrippi-muusikko Knipin elämäkerrasta Kuinka vangita perhonen (Tammi, 2025).

Jonna Tervomaa toimi risteilyemäntänä, kun Mikki Kauste iski silmänsä häneen.ATTE KAJOVA

Kauste ja Tervomaa tutustuivat laivalla vuonna 1997. Egotrippi oli ollut laivakeikalla. Jonna Tervomaa puolestaan toimi laivalla risteilyemäntänä. Samalla laivalla kuvattiin Passi ja hammasharja -ohjelmaa.

– Käytävällä kävelee vastaan risteilyemäntä ja tajusin, että se on Tervomaan Jonna. Julkkis crush iski samantien.

– Kävi sitten niin, että reissun jälkeen Mikki ja Jonna alkoivat seurustella. Sen jälkeen näimme tietenkin usein, kirjassa kerrotaan.

Kaksikko nähdään parhaillaan tv:ssä pyörivässä Vain elämää -ohjelmassa.

Ohjelmassa Kauste myönsi olleensa joskus ihastunut Tervomaahan. Jonna voitti vuoden 1983 Syksyn sävel -laulukilpailun Minttu sekä Ville -hitillään. Ohjelmassa näytettiin nostalgista kuvamateriaalia 10-vuotiaasta Jonnasta musiikkiuransa alussa.

– Silloin kun Jonnalla oli Minttu sekä Ville -vaihe tuhannet suomalaiset pojat olivat ihastuneita Jonna Tervomaahan ja minä olin yksi heistä, Kauste kertoi ohjelmassa.

Kauste kertoi puolestaan HS:lle parin asuneenkin yhdessä jonkin aikaa.

– Kyllä me tovi asuttiin yhdessä, mutta kaksi taiteilijaa saman katon alla... Ei se ihan ollut avain onneen meidän tapauksessa.