Vain 8 kuukauden ikäiselle tyttövauvalle ilmestyi laikkuja ja kuume nousi 40 asteeseen – äiti avautuu: "Lapseni sai tuhkarokon, koska muut eivät rokota"

Fainy Sukenik on neljän lapsen äiti, joka on pitänyt huolta, että lasten rokotukset ovat ajan tasalla.

Tuhkarokko on paramyksoviruksen aiheuttama koko kehon tulehdustila eli yleisinfektio. Suomessa tuhkarokolta suojaava MPR-rokote annetaan normaalin rokotusohjelman mukaan kahdessa vaiheessa: ensimmäinen 12–18 kuukauden iässä ja toinen kuusivuotiaana.

Ensimmäinen rokote voidaan aikaistaa niin, että 11 kuukauden ikäinen vauva voi ottaa sen. Sitä nuorempana rokotettu lapsi tulee joka tapauksessa rokottaa myöhemmin kahdesti, koska rokotteen teho on vauvaiässä heikompi.

Alueella, jossa kunta sijaitsee, on paljon rokottamattomia lapsia ja rokotusvastaisuutta.

Tyttövauva joutui sairaalaan

– Olen vihainen ja turhautunut. Kirjoitin Facebookiin päivityksen, jossa syytin rokotevastaisia ihmisiä siitä, että he aiheuttavat toimillaan tuskaa meidän lapsillemme, Sukenik kertoo CNN:lle.

Terveysviranomaisten mukaan samalla tavalla on tapahtumassa Yhdysvalloissa – ellei ole jo tapahtunutkin.

"Se on väistämätöntä"

– Se on väistämätöntä, kommentoi Houstonissa sijaitsevan lääketieteellisen oppilaitoksen rokotetutkija Peter Hotez.

Yhdysvaltojen sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan viraston mukaan tuhkarokon aiheuttava paramyksovirus on erittäin helposti tarttuva.

Alle vuoden ikäinen vauva voi saada tartunnan huoneesta, jossa tuhkarokkoa sairastava ihminen on ollut kahta tuntia aiemmin.

– Yhdysvaltalaisvauvat eivät eroa israelilaisvauvoista. Tuhkarokkoa levittävä virus on sama Israelissa ja Yhdysvalloissa, rokoteneuvonantaja William Schaffner kommentoi.

Laikkuja, vuotava nenä ja 40 asteen kuume

Vanhemmat veivät lapsen lääkärin vastaanotolle, jossa lapsella todettiin olevan tavallinen flunssa, joka on pian ohi.

– Puhutaanpa hetki valinnanvapaudesta niiden ihmisten kohdalla, jotka uskovat, että rokotukset ovat saatanasta ja kaiken pahan alku ja juuri. Näillä ihmisillä on oikeus uskoa mitä ja mihin haluavat, mutta sitä ei sovi unohtaa, mitä se tarkoittaa muille ihmisille, Sukenik kirjoitti.

– Häpeävätkö nämä ihmiset sitä, että he eivät ota rokotuksia? Eivät. Niinpä heidän pitäisi selkeästi ja jo kaukaa ilmoittaa vaikkapa kyltillä asiasta. Ja antaa minun tehdä valinta siitä, leikkivätkö lapseni rokottamattomien lasten kanssa, Sukenik sanoo.

Hiljattain tuhkarokkoa sairastava ihminen matkusti New Yorkista Michiganin osavaltioon ja tartutti taudin 41 ihmiseen.

Tuhkarokko ei ole levinnyt Yhdysvalloissa yhtä laajasti kuin Israelissa. Maaliskuun 2018 jälkeen Israelissa on todettu lähes 4 000 tuhkarokkotapausta.

Samalla aikajaksolla Yhdysvalloissa on löydetty tuhkarokkoa sairastavia alle tuhat.

– Tuhkarokon leviäminen on hurjan sitkeää, rokoteneuvonantaja Schaffner sanoo.

"En voi elää ilman pelkoa"

Shira Goldschmidt täytti taannoin vuoden. Tytön tuhkarokko on lähes selätetty.

– Luojan kiitos, Shira on kunnossa. Hän on iloinen ja otti ensimmäiset askeleensa, Fainy Sukenik sanoo.

Moista tapahtuu harvoin. On silti mahdollista, että 7–10 vuotta tuhkarokon sairastamisen jälkeen ihminen voi saada hitaasti kuolemaan johtavan aivojen yleistulehduksen.

Fainy Sukenikin Facebook-postausta on kommentoitu yli 4 000 kertaa, niin positiivisesti kuin negatiivisestikin.

Sukenikin mukaan rokotevastaiset ihmiset ovat kutsuneet häntä huonoksi äidiksi ja väittäneet, että hänellä on jokin geneettinen vika.

– Jos he haluavat haastaa riitaa, en pelkää. Olen nähnyt, millaista se on, kun lapsi sairastaa tuhkarokkoa. Meidän vastuullamme on se, että tauti katoaa ja että vastaavaa ei tapahdu enää yhdellekään lapselle.