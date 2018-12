Pohjanmaalla ei uusia tuhkarokkotapauksia, 2–5 lasta kotieristyksessä – "Osa ei ole halunnut rokotetta"

Video: Tallenne tiedotustilaisuudesta.

Kunnassa todettiin viime torstaina tuhkarokko esikoululaiselle. Sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoi tänään, että helposti leviävälle tuhkarokolle altistuneista suurin osa on nyt tavoitettu. He ovat saaneet ylimääräisiä rokotteita. Noin 30 altistuneista on saanut vasta-ainelääkityksen.



Tarkkaa määrää esikoulussa, päiväkodissa ja paikallisella rukoushuoneella altistuneista ei kuitenkaan ole tiedossa. Ylimääräisiä rokotuksia jatketaan tänään.

– Ollaan hyvin kiitollisia siitä, että tosi moni on ollut yhteydessä ja extrarokotuksia otetaan näin hyvin, Sjöström sanoi.



Ei uusia tapauksia

Tähän mennessä todetut tautitapaukset ovat jääneet yhteen. Lopullinen tulos ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, sillä taudin itämisaika on muutamia päiviä.

– Kello käy. Jos tämän viikon aikana ei tautitapauksia puhkea, niin sitten ollaan selvitty, sanoo Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston avohuollon ylilääkäri Kimmo Kuisma.



2–5 kotieristyksessä

Kotieristyksessä on 2–5 lasta, Sjöström kertoi. Osa eristetyistä otti liian myöhään yhteyttä, osa ei halunnut rokotetta.



Sjöströmin mukaan Luodon kunnan rokotevastaisuus on viime aikoina ollut lientymässä. Rokotuskattavuus kunnassa on alle 80 prosenttia, kun se koko Suomessa on 95 prosenttia.



– Kyllä tilanne on ollut parempi viime vuodet. Tällä hetkellä 1-vuotiaiden rokotekattavuus on parempi kuin se on esimerkiksi 6-vuotiailla ollut, Sjöström sanoo.

Alueella harjoiteltiin THL:n johdolla syyskuussa tuhkarokkoepidemiaa varten, mikä auttoi toimintaa tositilanteessa.



– Onneksi todellinen tilanne on lievempi, kuin mikä harjoituksessa oli, Kimmo Kuisma sanoo.