Luodon tartuntaan oli varauduttu ennalta – Pohjanmaalla harjoiteltiin kesällä toimintaa tuhkarokon puhjetessa

Video: Rokotevastaisuus on kasvanut Pohjanmaan alueella vuosia. Osittain ilmiö voi olla tuontitavaraa Ruotsista.

– Halusimme harjoitella toimintaa laajamittaisen epidemian varalta, ja realistinen skenaario on sellaisella alueella, jossa rokotuskattavuus on matalampi, Kontio selittää.

Tämä pätee sekä Pietarsaareen että Luodon kuntaan. Rokotuskattavuus Luodossa on vain 75 prosenttia, kun se koko Suomessa on 95 prosenttia.

Yleistilanne Suomessa hyvä

Alueellisista vajeista huolimatta Kontio korostaa, että rokotustilanne on Suomessa ollut pitkään erittäin hyvä. Erityisen kattavasti otetaan pikkuvauvoille annettavaa viitosrokotetta, joka suojaa muun muassa poliolta, kurkkumädältä ja jäykkäkouristukselta.

Rokotusohjelman ajoitusten Kontio sanoo perustuvan tarkkaan harkintaan. Suomessa esimerkiksi MPR-rokotetta on alusta asti annettu kaksi annosta, vaikka joissakin Euroopan maissa rokottaminen aloitettiin yhdellä.

WHO: Rokotteet pelastaneet tällä vuosituhannella miljoonia

Maailmanlaajuisesti tuhkarokkotilannetta on saatu parannettua merkittävästi. WHO:n mukaan rokotteilla on saatu vuoden 2000 jälkeen pelastettua yli 21 miljoonaa ihmishenkeä.

WHO on kuitenkin huolissaan tartuntojen määrän kasvusta: vuonna 2017 tartunnat kasvoivat yli 30 prosentilla edellisvuodesta. Järjestön mukaan Euroopassa tartuntojen syynä on rokotteista leviävä väärä tieto.