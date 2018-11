Lestadiolaisliitto rokotteista: "Ei kantaa puolesta tai vastaan"

Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo, että esikoulussa ja päiväkodissa olleet altistuneet on pääosin on saatu kiinni, mutta rukoushuoneella sunnuntaina olleet yritetään yhä tavoittaa.

– Se on haastavampaa, koska heistä ei ole olemassa nimilistoja, hän sanoo.

Risöhällin rukoushuone on yksi LFF:n yhdeksästä rauhan- ja rukoushuoneyhdistyksestä. LFF on ruotsinkielinen, itsenäinen rauhansanalainen liitto. Rauhansanalaisuus on lestadiolaisen herätysliikkeen suuntaus.