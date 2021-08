Lapset näkivät, kun isä hyökkäsi äidin kimppuun veitsen kanssa – MTV seuraa Nummelan murhan oikeuskäsittelyä

10.00 Nyt oikeudessa käsitellään kirjallisia todisteita, kuten takavarikkopöytäkirjoja. Miehen hallusta löytyi muun muassa 2 300 euron arvosta rahaa ja veitsi. Teossa on käytetty ainakin kolmea eri veistä.

9.50 Tekopäivänä perheen lapset olivat juosseet ulos perheen asunnosta ja huutaneet "isällä on veitsi". Kaksi nuorinta lasta olivat poistuneet asunnosta rikoksenteon alussa, mutta vanhin lapsi oli jäänyt asuntoon ja nähnyt ainakin osan henkirikoksesta.

9.40 Istunto on alkanut. Syytetty tuotiin juuri saliin kahden poliisin avustuksella. Perjantainen käsittely jouduttiin ennenaikaisesti keskeyttämään tulkkiongelmien vuoksi. Tänään salissa on luvassa muun muassa todistajien kuulemisia. Paikalla on myös uusi tulkki.