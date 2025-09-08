Vaimonsa murhannut psykiatri haluaa vapaaksi – avustaja: "Ei hän hyvin voi"

Vaimonsa surmannut psykiatri vaatii tuomion kumoamista ja uutta mielentilatutkimusta.

Helsingin hovioikeus aloitti tänään joulukuussa 2022 Helsingin Ullanlinnassa tapahtuneen henkirikoksen käsittelyn.

Käräjäoikeudessa vaimonsa murhasta tuomittu psykiatrian erikoislääkäri Roope Bob Tikkanen, 50, vaatii tuomionsa kumoamista ja uuden mielentilatutkimuksen tekemistä.

Tikkanen ei ollut itse paikalla hovioikeudessa oikeudenkäynnin alussa, vaan häntä kuullaan vasta ensi viikon perjantaina. Kuuleminen tapahtuu suljetuin ovin, kuten suurin osa oikeudenkäynnistä muutenkin.

Tikkasen avustaja, asianajaja Kertsin Koort kertoo menevänsä tapaamaan päämiestään Kuopion vankilaan huomenna. Koortin mukaan Tikkasella on ollut raskasta.

– Kyllä. Ei hän hyvin voi.

Tikkanen sanoo olleensa teon tehdessään psykoosissa, mutta hänelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Tikkanen kyseenalaistaa mielentilatutkimuksen objektiivisuuden.

Oikeudenkäynnille on varattu kuusi päivää ja yksi varapäivä. Ensimmäisenä käsittelypäivänä oikeudessa kuullaan osittain julkiset asiaesittelyt ja käydään läpi kirjallisia todisteita, joista osa on julkisia. Lisäksi tarkoituksena on kuulla yhtä todistajaa.

Henkirikos tapahtui yöaikaan pariskunnan kotona Helsingin Ullanlinnassa joulukuussa 2022. Käräjäoikeuden mukaan tekoaikaan 48-vuotias mies aiheutti vaimonsa kuoleman lyömällä tätä useita kertoja voimakkaasti päähän jollain esineellä.

