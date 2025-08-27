Vaasaan saapuva laiva vakoiluepäilyjen kohteena – Orpo: "Täytyy erityisen tarkasti valvoa"

Orpon mukaan Suomen viranomaiset tekevät yhteistyötä muiden Itämeren alueen viranomaisten kanssa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että viranomaiset seuraavat tarkasti vakoiluväitteiden kohteena olleen HAV Dolphin -rahtialuksen liikkeitä. Alus on saapumassa Vaasaan torstaiaamuna.
Alusta on epäilty venäläisten vakoiludroonien tukialukseksi.
Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Vaasassa.
– Meillä ovat viranomaiset hyvin tietoisia laivan liikkeistä ja se on seurannassa, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.
– Laivan historiaan liittyy taustaa, joka tietenkin nostaa riskitasoa. Ja sen takia tätä täytyy erityisen tarkasti valvoa.
Orpon mukaan Suomen viranomaiset tekevät yhteistyötä muiden Itämeren alueen maiden viranomaisten kanssa.
Riippumattoman venäläismedian Meduzan mukaan aluksen on epäilty liittyvän Venäjän harjoittamaan vakoiluun. Samaan aikaan kun alus oli ankkurissa Saksassa, lähistöllä tehtiin useita droonihavaintoja. Myös aluksen hidas vauhti on kiinnittänyt huomiota.
Aluksen omistavasta yhtiöstä kommentoitiin maanantaina STT:lle, että vakoiluepäilyt ovat suuri väärinkäsitys. Heidän mukaansa Saksan ja Hollannin viranomaiset tutkivat aluksen, eivätkä löytäneet drooneja. Yhtiön mukaan alus on tuomassa Belgiasta Suomeen teräspalkkeja.