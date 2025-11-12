Pakettiautoa kuljettanut mies oli pysähtynyt kysymään tytöltä, miten meni, mutta tyttö oli säikähtänyt tilannetta ja juossut kotiin.

Vaasassa, Frilundintien ja Teollisuuskadun risteyksessä Vaskiluodossa sattui suojatieonnettomuus perjantaina 7. marraskuuta noin kello 13

Poliisin mukaan nuori tyttö oli tällöin ylittämässä suojatietä risteyksessä, kun Frilundintiellä parkissa ollut valkoinen pakettiauto oli lähtenyt peruuttamaan ja osunut häneen.

Pakettiautoa ajanut mies oli pysähtynyt, noussut autosta ja kysynyt tytöltä miten meni, poliisi avaa tapahtumia tiedotteessaan. Tyttö oli kuitenkin säikähtänyt tilanteessa ja juossut kotiin. Tyttö ei poliisin mukaan loukkaannut.

Poliisi pyytää nyt pakettiauton kuljettajaa tai mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin numeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi