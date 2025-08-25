Venäläisalus seilaa epätavallisen hitaasti kohti Vaasaa – Supo kommentoi

Vaasaa kohti liikkuvaa alusta on epäilty venäläisten vakoiludroonien tukialukseksi.
Suojelupoliisi ja Suomenlahden merivartiosto kertovat STT:lle olevansa tietoisia Itämerellä kohti Vaasaa seilaavasta HAV Dolphin -rahtialuksesta.
Uutissivusto Meduzan mukaan aluksen on epäilty liittyvän Venäjän harjoittamaan vakoiluun.
Merivartioston mukaan alusta tullaan valvomaan, mikäli se saapuu Suomen vesille.
Vessel Finder -sivuston mukaan Antiguan ja Barbudan lipun alla seilaava alus ilmoittaa määränpääkseen Vaasan, johon sen on määrä saapua torstaina.
Meduzan mukaan aluksen vauhti on ollut hidas, mikä on hämmästyttänyt viranomaisia, sillä yleensä aluksilla on kiire eteenpäin. Hitaan vauhdin on epäilty olevan merkki vakoilutoiminnasta.
Meduzan mukaan alus oli aiemmin ankkurissa Saksassa Kielin luoteispuolella kahdeksan päivää. Samaan aikaan lähistöllä Saksan 1. sukellusvenelaivueen tukikohdassa Eckernfördessä tehtiin useita droonihavaintoja.
Lisäksi uutissivusto kertoo, että Saksan ja Hollannin poliisit ovat tutkineet aluksen, mutta eivät ole löytäneet aluksesta drooneja tai muuta epäilyttävää.
Miehistön todettiin olevan venäläinen. Epäilyksenä on, että alus toimii venäläisten vakoiludroonien tukialuksena.
Supo ja merivartiosto eivät kommentoi asiaa tarkemmin.
