Stubbilta jyrähdys Venäjän varjolaivastolle

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten aiheuttamat riskit on pystyttävä torjumaan.

Presidentti Alexander Stubb kertoo saaneensa katsauksen Suomenlahden kaapelirikosta poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta. Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä seuranneensa tilannetta eilisen aikana tiiviisti pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Stubbin mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten aiheuttamat riskit on pystyttävä torjumaan. Traficomin mukaan Suomenlahden kaapelivaurion tyyppisiin tilanteisiin on varauduttu ja meillä on mahdollisuus reagoida niihin nopeasti. Infra on sellainen, että se kestää useampiakin samanaikaisia häiriötilanteita.

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtokaapelin vaurion aiheuttamisesta epäilty alus on ankkurissa Suomen aluevesillä. Alueelle on määrätty kolmen kilometrin lentokielto, kertoi poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki tiedotustilaisuudessa.

Alukselle noustiin hieman keskiyön jälkeen, jolloin viranomaiset pääsivät turvaamaan todistusaineistoa, tekemään tarkastuksia ja puhuttamaan laivan miehistöä ja päällystöä. Viranomaiset ovat laivalla edelleen.

Kaapelivaurion aiheuttamisesta epäillään Cookinsaarten lipun alla seilaavaa 135-metristä öljytankkeria. Tulli vahvisti tiedotustilaisuudessa aluksi kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.