Putinin vakoilulaiva nuuhkii Naton harjoituksen lähettyvillä – tätä kaikkea Juutinrauman läpi seilannut alus voi seurata

Ruotsin laivasto on luokitellut Venäjän laivaston Sibirjakov-aluksen tutkimusalukseksi, jota voidaan hyödyntää myös tiedustelussa.

SVT:n tietojen mukaan Putinin vakoilulaiva on saapunut alueelle seuraamaan Naton suurta BALTOPS 24 -harjoitusta.

– On vaikeaa tarkasti tietää, millaisia kykyjä aluksella on, mutta Venäjä seuraa rutiininomaisesti muiden suurempia harjoituksia tämäntyyppisillä aluksilla.

Kyttää Naton toimintaa

Jörgen Elfvingin mukaan on mahdollista, että Venäjä on lisännyt tiedustelutoimintaansa Ruotsin liityttyä Natoon. SVT on aiemminkin uutisoinut Venäjän epäiltyjen vakoilualusten liikkeistä pohjolan vesillä.