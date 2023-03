Vaalivalvoja Korkki: Älkää kysykö kuka voitti, vaan kuka ei hävinnyt

Seuraavaksi vuorossa on Ylen pienpuolueiden tentti, joka sekin on eräänlainen klassikko omassa sarjassaan. MTV:n kolmen suuren vaalikeskustelu on vuorossa vaaliviikon keskiviikkona 29.3. Toivon mukaan siinä päästään jo ottamaan puheenjohtajista mittaa ihan tosissaan.