Pöllöraadin analyysi: MTV Uutisten aluevaalitentti pyöri pääministeri Marinin ympärillä – suosikki löytyi kuitenkin pienpuolueesta

Sari Essayah (kd.), 14 pöllöä

Selkeitä, perusteltuja puheenvuoroja. Sote-keskusteluista on kriitikoiden mukaan unohtunut so, mutta Essayah nosti ensimmäisenä agendalle sosiaalipalvelut ja esimerkiksi vanhusten oikeuden asua omassa kotikunnassa. Uskottavaa kritiikkiä myös palkkaharmonisoinnista ja siitä, että hoitajamitoitus voi viedä tekijät kotihoidosta.

Essayah oli mielestäni tentin parhaimmistoa. Hän on kovan luokan generalisti, ja hänellä on poikkeuksellisen selkeä ulosanti, josta on helppo saada kiinni nopeatempoisessa keskustelussa. Torppasi Anderssonin ideologisen näkemyksen palveluseteleistä: jos tavoitteena on hoitojonojen purkaminen, ei pitäisi keskustella siitä, kuka siitä hyötyy.