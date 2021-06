Yksi kruunattiin MTV Uutisten suuren puheenjohtajatentin voittajaksi – näin Pöllöraati arvioi osallistujat: "Kurvasi vasemmistoliitosta vasemmalta ohi"

Sanna Marin (sd.), 15 pöllöä

Ilkka Ahtiainen:

Tällainen Kiurun puolustaminen on toki sankarillista, mutta onko se viisasta? Koronarajoitusten hidas purku kun noussut jo vaaliteemaksi, joka voi käydä demareille kalliiksi. Joka tapauksessa tentissä nähtiin hyvävireinen pääministeri, edes kysymysten väistelyä ei nyt ollut häiritsevässä määrin.

Jussi Kärki:

Alec Neihum:

Tänään esiintyi rento ja teräväsanainen SDP:n puheenjohtaja, ei jäyhä pääministeri. Kurvasi vasemmistoliitosta vasemmalta ohi, kun kiihdytti itse itsensä reuhkaamaan Halla-ahon tes-puheista. Paavo Lipposelta lainattu käsienpesuvetoomus sykähdytti! Koronarajoituksia puolustellessaan joutui kyllä tukalaan paikkaan – Krista Kiuru on ehkä tuopillisen velkaa…

Maria Ohisalo (vihr.), 14 pöllöä

Ilkka Ahtiainen:

Ohisalo sai heti tentin alussa paikan ja käytti sen. Hän uskalsi sanoa ääneen, että koronarajoitusten purku jumittaa Krista Kiurussa ja STM:ssä. Sen jälkeen Kiurua ja epäsuorasti pääministeri Sanna Marinia kritisoivat kaikki muutkin hallituspuolueiden puheenjohtajat. Ohisaloa on moitittu valjuudesta, mutta tässä tentissä hän jätti energisen kuvan.

Jussi Kärki:

Nosti kissan pöydälle hallituksen sisäisistä kiistoista ja sanoi, että STM on jarruna koronarajoitusten purkamisessa. Yksi pöllöpiste rohkeudesta. Muuten keskittyi piikittelemään kokoomusta eli tentissä käytiin jo tärkeää Helsingin pormestarikisaa. Esiintyi tavallista rennommin. Anasti välillä aikaa pitkille puheenvuoroille.

Alec Neihum:

Petteri Orpo (kok.), 12 pöllöä

Ilkka Ahtiainen:

Orpon perussuoritustaso on korkea, ja näin oli nytkin. Yksi koko tentin parhaita heittoja oli: ”Tämä on todellinen verokarhujen hallitus.” Orpon puheista kuuli selvästi, että kokoomuksen kampanjan fokus on nyt suurissa kaupungeissa – siitä murskakritiikki hallituksen sotemallia kohtaan.