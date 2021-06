Vaalimaan rajanäytteissä jo 34 koronatartuntaa – HUS ja THL patistavat Venäjältä palanneita testeihin: "On riski, että tartunnat leviävät juhannuksena"

HUSista kerrotaan, että eilen ja tänään Vaalimaalla otetuista HUSin alueen asukkaiden koronanäytteistä jo 34 on todettu positiiviseksi.

– Tämä on huomattava määrä suhteutettuna aiempien päivien tartuntalukuihin, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista toteaa.

– On riski, että tartunnat leviävät juhannuksen aikaan, jos ihmiset kokoontuvat eivätkä tiedä tartunnastaan. Jopa puolet tartunnoista on oireettomia. Tämän vuoksi sosiaalisten kontaktien välttäminen on tärkeää testituloksen saamiseen saakka.