Venäjän koronatartunnat räjähdysmäisessä kasvussa – rokotustahti sakkaa

– Viime viikolla koronaviruksesta johtuvaan tautiin kytköksissä oleva kuolleisuus nousi 21,3 prosenttia verrattuna aikaisempiin kuukausiin, sanoi Venäjän apulaispääministeri Tatjana Golikova. Golikovan mukaan tartuntojen määrä on noussut Venäjän kaikilla alueilla.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan tartuntojen kasvu on räjähdysmäistä. Sobjaninin mukaan kuluneiden kahden viikon aikana Moskovassa on rekisteröity yli 50 000 tartuntaa, mikä on korkein määrä koko pandemian aikana.