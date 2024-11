Vaalivoitto oli Trumpille vapaudu vankilasta -kortti

Trumpia vastaan on vireillä kymmeniä syytteitä, mutta niistä vakavimmat todennäköisesti raukeavat. Valtaosan lopuistakin Trumpin lakitiimi onnistunee vähintään lykkäämään presidenttikauden yli. Lisäksi Trump pystyisi käytännössä armahtamaan itsensä liittovaltion tuomioistuimen langettamista tuomioista.

Liittovaltion syytteet raukeamassa

Liittovaltiotasolla Trumpia vastaan on vireillä syytteitä kapinan lietsomisesta loppiaisena 2021 ja salaisten asiakirjojen säilyttämisestä Floridan Mar-a-Lagon kartanossa hänen presidenttikautensa jälkeen. Molemmissa tapauksissa syyttäjänä toimii Yhdysvaltain oikeusministeriön erikoissyyttäjä Jack Smith .

Asiakirjatapauksessa Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa, joita ovat esimerkiksi salaliitto oikeuden estämiseksi, maanpuolustussalaisuuksien säilyttäminen vakoilulain vastaisesti ja väärien lausuntojen antaminen.

Mediatietojen mukaan Smith on jo keskustellut oikeusministeriön kanssa tutkinnan lopettamisesta ennen Trumpin uuden kauden alkua. Näin vältettäisiin se, että Trumpin asettama oikeusministeri erottaisi Smithin heti ensi töikseen.

Smithin on tarkoitus kirjoittaa tutkintansa tuloksista raportti, mikä jäänee konkreettisimmaksi asiaksi vuosien tutkinnasta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén .

Hyssyttelyrahajutussa odotetaan tuomiota

Trumpin oikeusjutuista kimurantein tilanne on niin sanotussa hyssyttelyrahatapauksessa, jota on käyty New Yorkin osavaltion tuomioistuimessa.