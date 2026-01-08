Viime viikolla julkistetut kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat ovat nostattaneet porua.

Keskiviikkona kohua nosti squash-huippu Emilia Soini, joka arvosteli Instagram-tilillään keilaajien saamia apurahoja.

– OKM:n apurahoista meni neljälle keilaajalle kahden vuoden diili ja 24 tonnia. Olkoon vaikka kuinka moninkertaisia maailmanmestareita, niin v*ttu mikä vitsi, Soini totesi Instagramissa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Emilia Soini ärähti Instagramissa keilaajien saamista apurahoista.

Lue myös:

Suomalaiskeilaajat loistivat hiljattain Hongkongin MM-kilpailuissa voittamalla viisi MM-kultaa. Keilailuliitto otti torstaina kantaa Soinin kommentteihin, todeten kuinka "kirjoituksissa nostettiin keilailu sekä yksittäiset keilaajat erittäin ala-arvoisesti esille".

– Tuntuu kohtuuttomalta, jos tekemämme työ ottaa taka-askeleita liikaa huomiota saavien yksittäistein sosiaalisen median kommenttien perusteella, Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä kommentoi.

Squashliitto sanoutui irti kommenteista.

– Nyt urheilijamme hampaissa ollut keilailu on globaalisti erittäin kilpailtu laji ja apurahan saaneet urheilijat täyttävät apurahakriteerit. Squashliitto arvostaa näitä urheilijoita ja toivoo heille menestystä jatkossakin.