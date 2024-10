Ulvilan surmasta kertova uutuuskirja tarjoaa täysin uutta: Äänessä Jukka S. Lahden omaiset

MTV Uutisten kotimaa- ja rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén on seurannut Ulvilan tapausta sen alkuhetkistä eli vuodesta 2006 alkaen.

Vuosien saattoon on mahtunut niin käyntejä murhapaikalla Ulvilassa, lukuisia tunteja seuraten oikeudenkäyntejä sekä useampi haastattelu pitkään miehensä murhasta syytetyn ja nyttemmin syyttömäksi todetun Anneli Auerin kanssa.

Idea kirjasta syntyi kuitenkin jo kauan aikaa sitten Palménin Iltalehti-vuosina. Palmén kertoo, että "kirjasta on kiittäminen kahta Iltalehdessä työskennellyttä silloista kollegaani."

Sinä aikana tapauksesta ilmestyi useita kirjoja: Anneli Auerilta itseltään Murhalesken muistelmat (Into, 2016), jutun päätutkijana toimineen Pauli Kuusirannan ja kirjailija JP KoskisenUlvilan murha – Kadonneen tekijän jäljillä (Crime Time, 2023) sekä Auerin asianajajana toimineen Juha Mannerin ja kirjailija-toimittaja Milla Ollikaisen Ulvilan surma – juttu 2472 (Into, 2024). Aiheesta on tehty myös Pekka Lehdon ohjaama dokumentti Ulvilan murhamysteeri vuonna 2014.