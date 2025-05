SM-liigan pudotuspelirahoista paljastui mahdollisesti lainvastainen järjestely – näin toimitusjohtaja vastaa

Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien jo vuosia käytössä ollut tulonjakomalli säilytettiin ennallaan täksi kaudeksi, vaikka playoff-joukkueiden määrä muuttui. Toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen avaa keskustelua kuuman aiheen ympärillä ja vastaa MTV Urheilun tietoon, jonka mukaan SM-liigan toimistolla on havahduttu tulonjaon mahdolliseen lainvastaisuuteen.

SM-liigan pudotuspelien tulonjako on keväinen kestopuheenaihe. Seurat saavat lipputulot täysin itselleen ensimmäisellä kierroksella ja puolivälierissä, mutta semifinaalien ja loppuottelujen lipputulot menevät yhteiseen pottiin, josta rahaa jaetaan menestyksen mukaan.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkisen mukaan potista saavat osansa edellisvuosien tapaan kaikki puolivälieräjoukkueet, vaikka pudotuspelijoukkueiden määrä kasvoi täksi kaudeksi kymmenestä 12:een. Mestarin osuus on suurin, vajaat 25 prosenttia, mistä osuus putoaa tasaisesti.

Esimerkiksi Tappara ei ole saanut Nokia Arenalle välierissä ja finaaleissa viime vuosina houkuttelemistaan tuhansista faneista läheskään täyttä taloudellisesta hyötyä, mutta pääsee toisaalta tänä keväänä pienille osingoille esimerkiksi KalPan ja SaiPan synnyttämästä kiekkohuumasta.

Lue myös: Hurja tieto KalPan talousnäkymistä

Jakomalli on aiheuttanut kädenvääntöä liigaseurojen välillä vuosien varrella. Pulkkinen tunnustaa aiheesta nousseet "palautteet ja keskustelut", mutta hänen mukaansa juuri nyt ei ole päällä mitään vääntöä.

– Kaikki osapuolet tietävät, että se (tulonjako) liittyy tähän strategiaprosessiin, joten asia tarkastellaan kyllä aikanaan ja katsotaan, onko muutokselle tarvetta, Pulkkinen kommentoi MTV Urheilulle.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan SM-liigan toimistolla on kuitenkin havahduttu siihen, että kyseinen pudotuspelien tulonjako saattaa olla lainvastainen.

Selvityksen mukaan kyse on kahdesta kilpailulain pykälästä. Nykyisen tulonjaon ongelmallisuus liittyy lippujen hinnoitteluun, mikä pitäisi kilpailuoikeuden mukaan olla jokaisen itsenäisesti päätettävissä. Kun tuotot lipputuloista viedään yhteiseen pottiin ja eteenpäin jaettavaksi tietyissä suhteissa, se kannustaa hinnoittelemaan tuotteen toisin kuin normaalissa markkinatilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa liian matalia tai liian korkeita lipunhintoja.

Kilpailija- ja kuluttajavirasto KKV on MTV Urheilun tietojen mukaan tuonut asian SM-liigan tietoon väliraportissaan jo alkuvuodesta. SM-liigan seurat ovat sopineet keskenään tulonjaosta, mutta kilpailulain vastaiset sopimukset eivät ole päteviä.

Pitääkö se paikkansa, että SM-liigan toimistolla on havahduttu tulonjaon lainvastaisuuteen?

– En minä kyllä lainvastaisuuteen ole törmännyt, Pulkkinen aloittaa ja jatkaa hetken päästä.

– Totta kai kaikki mallit, jotka ovat erityisiä urheilussa, tarkastellaan, että kaikki prosessit menevät kuten pitääkin. Mutta emme ole tehneet sellaista tutkimusta, että osaisin tuollaisen johtopäätöksen tässä vaiheessa vetää.

Pulkkisen mukaan SM-liigan strategiaprosessin painotus on tällä hetkellä rakenteissa ja siinä, millaisella sarjamallilla pelataan tulevaisuudessa. Esimerkiksi tulonjako on tässä oleellisena elementtinä mukana.

Nokia Arena muutti olosuhteita

SM-liigan pudotuspelien nykyinen tulonjakomalli on ollut käytössä jo vuosia. Sen aikana on muun muassa noussut Tampereelle pääsarjan modernein ja suurin halli, Nokia Arena. Pulkkisen mukaan tämä on yksi syy sille, miksi mallia on syytä tutkia.

– Olosuhteet ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. On tullut uusia areenoita, joissa on erilaiset kustannusrakenteet kuin vanhastaan on ollut perinteisissä jäähalleissa. Sen takia näitä on hyvä aika ajoin tarkastella.

Lue myös: KalPan ja SaiPan unelmakeväästä yllättävä lisäkulu

Lisäksi muutospainetta voi ilmetä siinä tapauksessa, jos SM-liigaan tulee merkittäviä muutoksia käynnissä olevan strategiatyön seurauksena.

– Jossain toisenlaisessa rakenteessa tuo malli ei välttämättä edes toimisi, Pulkkinen huomauttaa.

Päätöksiä syksyn aikana

3:32 Mitä SaiPalta vaaditaan nousemiseksi 1-3-tilanteesta mestaruuteen? Liiga-studio käy läpi tilanteen.

Pulkkisen mukaan SM-liigan nykyinen strategia päättyy tämän kalenterivuoden lopussa.

– Strategian päivittäminen tehdään tulevan syksyn aikana. Kaikki elementit, osa-alueet ja yksittäiset selvityskohteet menevät samassa aikataulussa strategiatyön kanssa.

Näihin lukeutuvat tulonjaon lisäksi myös SM-liigan mediasopimuksesta seuroille jaettavat tv-rahat sekä rahapeleihin liittyvät oikeudet, joihin on tulossa muutoksia Suomessa.

Televisioraha on ollut viime vuosina mediatietojen mukaan reilun miljoonan euron luokkaa. Jokaisen seuran potti on ollut yhtä iso.

– Sillä tavalla ne menevät myös muualla Euroopassa. Meillä on hyvin samankaltainen malli.

Liigaseurojen vetovoima kuitenkin vaihtelee myös tv-tuotteena, joten tasajako ei ole lähtökohtaisesti suurempien mieleen. Esimerkiksi Yle uutisoi keväällä 2024 HIFK:n, Kärppien, Tapparan ja TPS:n tyytymättömyydestä yleiseen tulonjakoon.

Onko mahdollista, että tulevaisuudessa jotkin seurat saisivat toisia suuremman potin tv-rahoista?

– Ei tuollaiseen pysty vastaamaan tällä hetkellä. Kuten äsken jo totesin, Euroopassa on yleisesti käytössä sellainen malli, että ne ovat kaikille kuuluvia oikeuksia, ja sen takia korvaukset on jaettu tasapuolisesti. Siihen liittyy tämä kokonaisuus, joka pitää sisällään myös nuo pudotuspelien tulonjako ja monet muut elementit, mitä meillä tässä on. Kaikki on osa samaa laajempaa keskustelua tietenkin, Pulkkinen summaa.