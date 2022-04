Uutta tietoa Riina Mäkisen katoamisesta: Poliisin koirapartiot kuulivat laukauksia katoamispaikan lähellä

Myöhemmin selvisi, että nainen oli 19-vuotias Riina Mäkinen. Koiranulkoiluttaja oli viimeinen ulkopuolinen, joka varmasti näki Mäkisen hengissä. Mäkinen on ollut kateissa pian viisi vuotta.

Selittääkö autopalo pamaukset?

Poliisi on pitänyt palavaa autoa ja palossa räjähdelleitä aseen patruunoita mahdollisena selityksenä ulkoilijan kuulemille pamauksille.

Riinan seurassa ollut mies on kertonut kuulusteluissa, että auton peräkontissa oli jopa 200 patruunaa. Hänellä itsellään oli mukanaan luvaton FN Baby Browning -pistooli, jonka hän oli hankkinut aiemmin itsepuolustusvälineeksi.

Mies on kertonut myös, että mahdollisesti myös auton akku ja autossa olleet spray-kannut räjähtivät auton palaessa.

Paikalla oli koirapartioita

Vanhemman konstaapelin partio oli tuolloin jo poistunut paikalta ja mennyt Loviisan ABC:lle, missä he olivat pelastuslaitoksen yksikön seurassa. Pelastuslaitos odotti pääsyä autopalon tapahtumapaikalle, koska poliisi oli vielä tuossa vaiheessa evännyt heiltä pääsyn sinne.

– ABC:lla oli pelastuslaitoksen yksikkö odottamassa lupaa mennä kohteeseen. Silloin auton lähistöllä olleet koirapartiot ilmoittivat, että on kuulunut uusia laukauksia, vanhempi konstaapeli kertoi kuulusteluissa.

Auto ei enää palanut

Poliisi on aiemmin esittänyt mahdollisena selityksenä, että palaneen auton suunnilta kuullut laukausäänet syntyivät autossa olleiden patruunoiden räjähdellessä palon aikana. Riina Mäkisen seurassa ollut mies on kertonut näin kuulusteluissa.

– Nuotiossa oli jotain kuparikaapeleita ja mies sanoi polttaneensa niitä siinä koska aikoo myydä kuparin. Mies kyseli minulta, voisivatko he tulla kyytiini. Koin tilanteen hyvin uhkaavaksi ja epäilin heidän haluavan viedä autoni, hän jatkoi.

– Auto oli palanut jo kokonaan, kun tulin paikalle. Minun käsitykseni on, että ne on ammuttu, ulkoilija arveli.

Mies myös kertoi tietävänsä jotain aseista, koska hän on itse metsästäjä.

"Siitä voi alkaa vetää sitten johtopäätöksiä"

Wahe kuitenkin myöntää, että on myös mahdollista, että Riina Mäkisen seurassa ollut mies olisi ampunut mukanaan olleella pistoolillaan laukauksia.

– Meidän arviomme on, että jos ne eivät ole autossa räjähtäneet, on mahdollisuus, että hän on ampunut aseella. Siitä voi alkaa vetää sitten johtopäätöksiä, Wahe sanoo.