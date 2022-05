Riina Mäkisen seurassa ollut mies paljastaa MTV:lle katoamisyön tapahtumat kokonaisuudessaan: "Minä annoin hänen mennä"

Epäilyksen varjo

Häneen on keskustelupalstoilla kohdistunut tapauksen jälkeen paljon epäilyjä, mikä on vaikuttanut monella tavalla hänen elämäänsä. Hän on muun muassa menettänyt työpaikan asian vuoksi.

Hän on mies, joka on tehnyt paljon omaisuus- ja huumerikoksia, mutta jonka yllä häilyy jatkuvasti epäilyksen varjo jostain vakavammasta. Eniten harmia aiheuttavat nettikeskustelijat, jotka spekuloivat hänen syyllisyydestään satunnaisten faktojen perusteella hänen koko nimellään.

– Se, mitä kurjia asioita minulle on tästä aiheutunut, ei ole tietysti mitään verrattuna siihen, mitä Riinan äiti ja siskot ovat joutuneet kokemaan. Heillä on ollut vielä paljon rankempaa.

Tutustui Riinaan tuttavapiirin kautta

Lähtö venevarkausreissulle

Pelko kiinnijäämisestä

– Ne huomasivat, että me olimme pihalla ja näimme, että se (yksi myyjistä) tuli sinne pihalle vielä katsomaan. Ajattelin, että jos lähdemme traileri auton perässä ajamaan venettä moottoritielle, meidät varmasti niputetaan johonkin sinne tien viereen. Poliisi etsii sellaista Opelia, missä on vene perässä.

Ajo metsätien päähän

Asiakirjoista ilmenee, että auton suunnalta on nähty nousevan sankkaa savua 14.30–15.30, eli palo on ollut tuohon aikaan hyvässä vauhdissa.

Palo uhkasi levitä

Metsämies tuli räjähdysten jälkeen

Jani myöntää ampuneensa

Kiinnijääminen tuntui varmalta

Kalliolohkareiden välistä he näkivät, miten palopaikalle tuli kaksi ihmistä, jotka olivat todennäköisesti poliiseja. He olivat Janin mukaan palopaikalla noin kymmenen minuuttia.

Riina lähti poliisien suuntaan

Yö nuotiopaikalla

Poliisipartiot raportoivat laukauksista

Hyytävä yö ja aamu

Kiinni jääminen ABC:llä

"Hölmöä, että julkaistiin sellainen kuva"

Viiden vuoden aikana Jani on ollut usein vankilassa. Hän on seurannut etsintöjä mediasta ja kirjoittanut kirjeen tapahtumista Riinan omaisille. Lisäksi hän on keskustellut asiasta omaisten, poliisin ja vapaaehtoisten kanssa aina, kun häneltä on kysytty.