Uutta tietoa Kuopion kouluhyökkäyksestä: Miekkamiehen sapeli katkesi kesken hyökkäyksen, kertoo uhrin äiti IS:lle

Normaalia jutustelua päivää ennen puukotusta

Kouluhyökkääjää on kuvailtu mediassa rauhalliseksi, mutta yksinäiseksi . Ilta-Sanomien haastatteleman äidin mukaan hänen vakavasti haavoittunut tyttärensä ei ymmärrä, miksi hyökkääjä valitsi kohteekseen luokkatoverit, sillä heillä oli luokassa hyvä yhteishenki. Lehden mukaan mies oli käynyt tyttären kanssa syömässä puukotusta edeltävänä päivänä. Ruokapöydässä he olivat keskustelleet muun muassa harjoittelupaikoista. – Mies auttoi tytärtä tehtävissä, he kävivät yhdessä syömässä. Tytär kertoi, että aina kun hän näki miehen yksin istumassa, hän meni seuraksi äiti kertoo Ilta-Sanomille.

Hyökkäyksessä vakavasti loukkaantunut nainen joutui sairaalan teho-osastolle. Lehden mukaan sairaalassa tytär ei aluksi tiennyt, että puukottaja oli hänen kanssaan samalla osastolla. Nainen on päässyt pois teho-osastolta.



Juttua on muokattu 12.10. klo 10:13. Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että uhri on päässyt pois sairaalasta. Uhri on päässyt pois teho-osastolta.