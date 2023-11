Ott Tänak häkeltyi ek-maalissa kuulemastaan kysymyksestä – ja antoi lopulta samalla mitalla takaisin: "Anteeksi mitä"

Ott Tänakin viimeinen MM-ralli M-Sportin väreissä on ollut tälle kaudelle ominaiseen tapaan tekniikkamurheiden sävyttämä. Tänak on Japanissa ennen viimeistä erikoiskoetta kuudentena, yli kolmen ja puolen minuutin päässä kärjestä. Turhautuminen on paistanut virolaisen kasvoilta ja kommenteista läpi viikonlopun.