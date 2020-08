WHO: Koronapandemia kestänee vielä pitkään, valtioissa havaittavissa "torjuntaväsymystä"

– Tämä pandemia on terveyskriisi, jollainen tapahtuu kerran vuosisadassa. Sen vaikutukset tuntuvat tulevina vuosikymmeninä, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi ennen kokousta.

Media seurasi tartuntoja yhden tapauksen tarkkuudella

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi lähes tasan kuusi kuukautta sitten.

Media seurasi määrien kasvua suunnilleen yhden tartunnan tarkkuudella. Nyt tartuntoja on maailmanlaajuisesti tilastoitu jo yli 17,7 miljoonaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Ainakin yli 682 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

WHO:ta on kritisoitu hitaudesta sekä viruksen julistamisessa kansainväliseksi terveysuhaksi että suositusten antamisessa. Esimerkiksi Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla syyttänyt WHO:ta Kiinan suosimisesta.

Maa on päättänyt vetäytyä terveysjärjestöstä ja sen rahoituksesta.

Tartuntakärjessä Yhdysvallat, Brasilia ja Intia

Määrällisesti eniten virustartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, jossa tartuntoja on tilastoitu yli 4,6 miljoonaa ja kuolemia yli 154 000.

Toiseksi eniten tartuntoja on ja kuolemia on ilmoittanut Brasilia, jossa tartuntoja on noin 2,7 miljoonaa ja kuolemia yli 93 000.