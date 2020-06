Surullisia lukuja: Maailmassa on todettu jo yli 7 miljoonaa koronavirustartuntaa – ainakin 400 000 ihmistä kuollut

Virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity jo yli 400 000. Luku on kaksinkertaistunut noin puolessatoista kuukaudessa.

Myös eri maiden tavoissa tilastoida kuolinsyitä on suuria eroja. Lähes puolet kuolemista on tilastoitu Euroopassa.

Yksittäisistä maista uhriluku on suurin 328 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa, jossa viruksen seurauksena on kuollut ainakin 110 000 ihmistä.

Virus leviää nyt Latinalaisessa Amerikassa

Viime aikoina virus on levinnyt erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Vakavin tilanne on Brasiliassa, jossa on todettu noin 700 000 tartuntaa ja lähes 36 500 virukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntojen määrä 209 miljoonan asukkaan Brasiliassa on maailman toiseksi suurin.