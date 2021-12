Miksi Saksan koronaluvut ovat niin mallikkaat? MTV:n kirjeenvaihtaja: Eivät kerro totuutta, rekisteröintijärjestelmä on kivikautinen

Euroopassa huonoin koronatilanne on tällä hetkellä Tanskassa, jossa kahden viikon ilmaantuvuusluku on peräti 1 700. Suomessa luku on noin 600.

Saksassa ilmaantuvuus on virallisten lukujen mukaan painunut viikossa vain reiluun kahteensataan. Mitä Saksassa on tehty muuta Eurooppa paremmin?

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan ei todellisuudessa mitään, vaan Saksan luku ei ole ajantasainen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Erään saksalaisprofessorin mukaan tilanne ei ole Saksassa niin hyvä kuin miltä näyttää, vaan koronan rekisteröintijärjestelmä on kivikautinen. Kestää varmasti vielä viikon, ennen kuin Saksassa saadaan tulos, joka on tällä hetkellä todellisuutta. Maan terveysministeri sanoi tänään, että Saksan todellinen luku on vähintään kolmikertainen ilmoitettuun noin kahteensataan nähden.

Joidenkin arvioiden mukaan korona alkaa helpottaa kevään aikana, mutta moni asia on vielä epäselvä.

– Omikronilta eivät tutkimusten mukaan välty edes rokotetut, se leviää nyt niin kovaa vauhtia. Mitta jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että se antaa kohtuullisen hyvän immuniteetin koko väestölle aika nopeassa tahdissa jalopettaa maailmanlaajuisen pandemian ja muuttaa sen paikalliseksi endemiaksi.

– On kuitenkin vielä monta kysymysmerkkiä. Rokotekattavuus eri maissa on hyvin erilainen, ja siksi on aivan mahdotonta vielä ennustaa mihin omikron pandemian vie, Piuhola toteaa.

Maailmassa todettu ensimmäistä kertaa yli miljoona koronatartuntaa päivässä

Tänään on todettu maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana yli miljoona koronavirustartuntaa päivässä. Asia selviää uutistoimisto AFP:n seurannasta.

Yhteensä tartuntoja todettiin 7,3 miljoonaa 23.–29. joulukuuta välisenä aikana. Valtaosa tartunnoista on todettu Euroopassa.

Luvut ovat korkeimmat sen jälkeen, kun uusi koronavirus havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopulla.

AFP:n seurannan luvut perustuvat maiden terveysviranomaisten päivittäin julkaisemiin lukuihin. Todellisuudessa tartuntojen määrä voi olla kuitenkin suurempi. Suuri osa lievistä tai oireettomista tartunnoista jää havaitsematta, ja testauskäytännöt vaihtelevat maittain.