Korona iski nyt voimalla Indonesiaan: Kymmeniätuhansia tartuntoja päivässä – Aris kertoo vaimonsa ja vastasyntyneen lapsensa kuolemasta

Aris Suharyanton tarina kuvaa pahenevaa koronatilannetta Indonesiassa tällä hetkellä.

Suhayranto näki vaimonsa viimeksi sairaalan ikkunasta. Hän ei koskaan päässyt tapaamaan vastasyntynyttä lastaan.

Suhayranton raskaana ollut vaimo Rina Ismawati ja heidän kaksi kolmesta lapsesta sairastuivat viime kuussa, mutta Suhayranto luuli sairautta flunssaksi. Koronatartunnat kasvoivat kuitenkin samaa aikaa Indonesiassa ja hän vei perheensä testiin.

Koko perhe, myös Suhayranto, sai positiivisen koronatestituloksen. 43-vuotias vaimo pääsi sairaalaan, josta hän sai vuoteen. Suhayranto piti häneen yhteyttä viestitse Whatsappin kautta.

– Vaimoni tilanne heikkeni jatkuvasti. Hän ei saanut henkeä, Suhayranto kertoo.

Huoli vauvasta alkoi kasvaa ja vaimolle tehtiin keisarileikkaus. Kun parin lapsi Riski Aulia syntyi, hän sai myös positiivisen koronatestituloksen. Vauvalla oli äitinsä tavoin vaikeuksia saada henkeä. Suhayranton vaimo toivoi miehensä vievän hänet kotiin pois sairaalasta, mutta hänen kuntonsa oli liian huono siirrettäväksi.

Kesäkuun 22. päivä perheen vastasyntynyt lapsi kuoli. Suhayranto on nähnyt hänet ainoastaan kuvissa. Seuraavana päivänä vaimo Ismawati kuoli.

Asiasta kertoo CNN.

Delta-variantti ja virheellinen tieto koronasta leviää

Indonesia on maailman neljänneksi väkirikkain maa ja siitä on tulossa Aasian koronakriisin keskus. 270 miljoonan ihmisen maassa raportoidaan kymmeniä tuhansia tapauksia ja satoja kuolemia päivittäin. Syynä on rajusti leviävä koronaviruksen delta-variantti, joka runtelee maata.

Sairaaloissa on tuskallisen vähän tarvittavia varusteita ja etäisyyksien pitäminen on mahdotonta miljoonilla Suhayranton kaltaisilla töissä käyvillä ihmisillä.

Viruksen leviämisen lisäksi maan toinen haaste on hyvin nopeasti leviävä virheellinen tieto koronasta. Maan rokotuskattavuus on myös alhainen, alle 6 prosenttia.

Yli 2,8 miljoonaa indonesialaista on sairastunut virukseen ja 70 000 ihmistä on kuollut. Uhriluvun odotetaan kasvavan.

Sosiaalinen media on myös täynnä sisältöä ihmisiltä, jotka ovat menettäneet läheisensä viruksen takia. Alustoilla leviää samalla virheellinen tieto koronasta.

Koronarokotteiden vastaista sisältöä jaetaan erityisesti WhatsApp-viestien kautta. Indonesialaisten koronakriittisyyden ja taudin vähättelyn epäillään olevan näiden viestien ja kampanjoiden seurausta.

Sulkutoimenpiteitä viivyteltiin

Vielä viime vuoden ajan Indonesia onnistui pitämään koronatilanteen laajalti hallinnassa. Kesäkuussa tapaukset alkoivat kasvaa ja kuormittaa sairaaloita, jolloin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto varoitti Indonesiaa ”käsillä olevasta katastrofista.”

Asiantuntijoiden mukaan Indonesia ei toteuttanut sulkutoimenpiteitä tarpeeksi nopeasti.

Indonesian tilanne saattaa olla tällä hetkellä myös odotettua huonompi. Yli 27 prosenttia testeistä on positiivisia, mikä on korkein luku maailmassa, osoittavat John Hopkinsin yliopiston tiedot.

Viime lauantaina julkaistun kyselyn mukaan melkein puolet pääkaupunki Jakartan asukkaista on saattanut sairastaa koronan, mikä on 12 kertaa enemmän tapauksia kuin pääkaupungissa on virallisesti raportoitu.

– Ilman kunnollista testausta monet osavaltiot ovat kykenemättömiä eristämään tartunnan saajia, Maailman terveysjärjestö kirjoitti viimeisessä tilanneraportissaan.

Indonesian koronasulku alkoi heinäkuun 10. päivä, jolloin kaupungissa todettiin yli 30 000 tartuntaa vuorokaudessa. Hallitus ilmoitti ottavansa käyttöön ”kaikki resurssit”, jotta se voi hoitaa tilanteen. Se lupasi tuoda esimerkiksi happea toisista maista lisätäkseen tarjontaa.

Apua rokotteista

Indonesian tilannetta parantaisi nopeasti kasvava rokotekattavuus, sanoi maan presidentti Joko Widodo viime keskiviikkona.

– Reilu ja tasavertainen pääsy rokotukseen on turvattava jokaiselle. Meillä on vieläkin iso kuilu siinä, millainen rokotteiden saatavuus on maan eri osien välillä, Widodo sanoi.

Aiemmin tässä kuussa Valkoinen talo ilmoitti lähettävänsä kolme miljoonaa Moderna-rokotteen annosta Indonesiaan tukeakseen maata kriisissä.

Indonesia sai myös kansainvälisen Covax-järjestelmän kautta kolme miljoonaa AstraZenecan annosta viime tiistaina.

Covaxin lähetys on kahdeksas maalle. Indonesia on saanut yli 14 miljoonaa rokotetta järjestelmän kautta.

Miljoonille koronan sairastaneille rokotteet tulevat kuitenkin liian myöhään.

Suhayranto elää kolmen lapsensa kanssa ja työskentelee taksinkuljettajana Semarangin kaupungissa. Hän altistuu koronalle töissä jatkuvasti, eikä tiedä, tuoko virusta kotiin mukanaan.

– Lapset ovat parantuneet ja jatkaneet elämäänsä normaalisti. Minä itken itsekseni edelleen. En edelleenkään voi uskoa, että menetin vaimoni ja lapseni niin nopeasti, hän sanoo.

Suhayranto toivoo ihmisten ymmärtävän, ettei korona ole valeuutinen tai salaliittoteoria.