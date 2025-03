Tuorein Mari Rantanen -kohu sataa perussuomalaisten laariin: "Korkkaavat samppanjapulloja"

Huomenta Suomen Pöllöraati on yksimielinen siitä, että kohu pakolaiskiintiön valmistelusta sataa perussuomalaisten laariin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut kannanotossaan, että sisäministeri Mari Rantasen (ps.) johdolla tehdyssä pakolaiskiintiön valmistelussa on ollut syrjintää ja että ministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan kristittyjä pakolaisia muslimimaista tulevien kustannuksella.

Pöllöraatilainen, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala uskoo perussuomalaisten iloitsevan kohusta juuri vaalien alla.

– Luulen, että perussuomalaiset itse – en tiedä Rantasesta – ovat varmasti puolueena ihastuneita ja korkkaavat samppanjapulloja, että saatiin kuntavaalien alla vietyä viranomaiskeskustelu tähän teemaan, joka oli muutenkin jo haussa. Se, että päästään kristityt ja muut maahanmuuttajat -keskusteluun on varmasti perussuomalaisten toiveuni, Haapala kommentoi.

Myös muut pöllöraatilaiset uskovat tapauksen satavan lopulta perussuomalaisten laariin.

"Viranomainen politisoi itsensä"

Pöllöraati kummasteli myös sitä, miksi yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut asiaan kantaa niin painottuneilla sanakäänteillä.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiaisen mielestä linja olisi kannattanut pitää maltillisempana ainakin julkisesti.

– Viranomainen politisoi itsensä tässä, eikä viranomaisen kannattaisi tehdä sitä. Heidän pitäisi kyetä yhteispeliin julkisuudessa, vaikka kulisseissa tapeltaisiinkin, Ilkka Ahtiainen totesi.

Ylen Politiikkaradion politiikan toimittaja Linda Pelkosen mielestä yhdenvertaisuusvaltuutetun olisi kannattanut miettiä sanavalintojaan tarkemmin.

– Hän on sanonut perussuomalaisten olevan islamofobistinen puolue. Kannattaako viranomaisen ottaa tällä tavalla kantaa. Hän olisi voinut vain yksinkertaisesti todeta, että tässä on syrjitty muslimipakolaisia, Pelkonen sanoo.

Sisäministeri Mari Rantanen kommentoi asiaa tänään lyhyesti eduskunnassa ja sanoi, että pakolaiskiintiön valintoja ei ole tehty uskonnon perusteella.

Rantanen kertoi oikeuskanslerin selvittävän tapausta.