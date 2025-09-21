Tutkimuksen mukaan moni sairastaa diabetesta tietämättään.

Lähes puolet diabetesta sairastavista ei tiedä sairastavansa kyseistä tautia, kertoo CNN.

The Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 44 prosenttia 15-vuotiaista ja tätä vanhemmista diabetesta sairastavista ei tiennyt sairaudestaan vuonna 2023.

Selvitystä varten analysoitiin tietoa 204 maasta ja territoriosta. Tiedot oli kerätty 2000–2023. Tutkimus koskee vähintään 15-vuotiaita.

Tutkimustiimiä johtaneen Lauryn Staffordin mukaan suurimmalla osalla henkilöistä oli kakkostyypin diabetes.

– Havaitsimme, että 56 prosenttia diabetesta sairastavista oli tietoinen tilastaan, Stafford sanoo.

Korkeamman tulotason maissa diagnooseja tehtiin enemmän.

Vuonna 2018 150 000 suomalaista sairasti tietämättään tyypin 2 diabetesta.

Nuorista 20 prosenttia tiesi sairaudestaan

Alle 35-vuotiailla oli diagnoosi harvemmin kuin keski-ikäisillä tai vanhemmilla. Nuorista aikuisista diabeteksestaan tiesi vain 20 prosenttia.

– Korkeiden sokeritasojen kanssa voi selvitä monia, monia vuosia. Ihminen saa diabetesdiagnoosin vasta, kun hänellä on komplikaatioita, Stafford kuvaa.

Aikainen diagnosointi mahdollistaisi taudin hoitamisen, jolloin komplikaatioilta vältyttäisiin. Stafford totesi tiedotteessa, että 1,3 miljardin ihmisen odotetaan elävän diabeteksen kanssa vuoteen 2050 mennessä.

– Ja jos lähes puolet heistä ei tiedä sairastavansa vakavaa ja mahdollisesti tappavaa sairautta, siitä voi helposti tulla hiljainen epidemia.

Kolesterolit, eli elimistön rasvat, pitää hoitaa huomattavasti tiukemmalle tasolle kuin muulla väestöllä, jotta diabeteksen aiheuttamaa riskiä saadaan vähennettyä. Verenpaineen pitää olla tiptop-kunnossa, asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä Suomen Diabetesliitosta sanoo.

Lähteet: CNN, Institute for Health Metrics and Evaluation