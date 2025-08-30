Sukupuolistatustaan muuttanut uusnatsi ei saapunut ajallaan naisvankilaan: "Rakkaita terveisiä Moskovasta"

Sukupuolistatustaan muuttaneen uusnatsi ei saapunut vankilaan vaadittuna määräaikana vaan julkaisi erikoisen viestin sosiaalisessa mediassa.
Kerroimme aiemmin, että Saksassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 18 kuukaudeksi vankilaan tuomittu äärioikeistolainen Sven Liebich muutti sukupuolistatuksensa, jotta pääsisi suorittamaan rangaistuksen naisten vankilassa.
Nyt Frankfurter Allgemeine -media kertoo, että Liebich ei ilmestynyt määräaikaan mennessä Chemnitzin naisvankilaan suorittamaan tuomiotaan. Hänen olisi pitänyt tulla sinne perjantai-iltana 29. elokuuta.
Liebich oli kirjoittanut viestipalvelu X:ään viestin, jossa hän vanhaan James Bond -elokuvaan "From Russia with Love" viitaten totesi: ”Rakkaita terveisiä Moskovasta”.
Viranomaiset eivät tiedä, missä Liebich tällä hetkellä on. Tämän kerrotaan olevan hyvinkin venäjämielinen.
Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.
Liebichin tapaus herättänyt polemiikkia
Liebich tuomittiin heinäkuussa 2023 Hallen käräjäoikeudessa Saksi-Anhaltin osavaltioissa yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeuteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä kunnianloukkauksesta ja solvaamisesta.
Tuolloin hänet hänet tunnettiin vielä nimellä Sven Liebich.
Liebichin tapaus herätti Saksassa polemiikkia siitä, pitäisikö hänen suorittaa vankeustuomionsa naisten vai miesten vankilassa.
Saksalaisessa mediassa on esitetty pohdintoja siitä, että hän olisi muuttanut siviilistatuksensa provosoidakseen ja nolatakseen valtioita.
Hänen kerrotaan kuuluneen aiemmin uusnatsiryhmään.