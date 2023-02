Voisiko joku käyttää uuden translain muutoksia pahoihin tarkoitusperiin? Asianajaja tyrmää väitteet

– Meillä on ollut Suomessa voimassa laki, jonka nojalla pakkosteriloidaan ihmisiä. Tämä on ollut räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia, joista Suomi on saanut jatkuvasti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla noottia. On uskomatonta, miten kauan on pitänyt tehdä töitä, että vasta eilen on päästy tulokseen, että tällainen asia on saatu korjattua, Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris sanoo.