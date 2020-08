Mikä korona? Uusien autojen kauppa käy jo lähes yhtä hyvin kuin viime vuonna tähän aikaan

Koronatilanteesta aiheutunut ensirekisteröintien määrän lasku on alkanut kesällä vähitellen taittua, vaikka uusien autojen tilausten määrä romahtikin keväällä yli 50 prosenttia keskiarvosta.

Uusia henkilöautoja on kuluvan vuoden aikana rekisteröity 56 488, joka on 18,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Sähkö porskuttaa

Sähköautojen sekä erilaisten hybridiautojen suosio on viime vuosina kasvanut nopeasti. Ladattavien hybridien osuus lähti selvään kasvuun syystalvella 2019, ja ladattavien autojen saatavuus parantui huomattavasti viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Koronakriisi käänsi kuitenkin ladattavien autojen osuuden laskuun huhtikuussa.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12,3 prosenttiin, kun niiden osuus oli viime vuonna 5,2 prosenttia. Myös täyssähköautojen osuus kasvanut tänä vuonna hieman viime vuotta nopeammin – viime vuonna täyssähköautojen osuus rekisteröinneistä oli 1,7 prosenttia ja alkuvuoden aikana osuus on kasvanut 3,2 prosenttiin.

Myös ilman ulkoista latausta toimivien täyshybridien ja kevythybridien osuus on viime vuosina kasvanut selvästi. Vuonna 2019 niiden osuus ensirekisteröinneistä oli 13,6 prosenttia ja vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan aikana jo 17,3 prosenttia.

– Yhteensä jo noin kolmannes vuonna 2020 ensirekisteröidyistä henkilö autoista on sähkö- tai hybridiajoneuvoja. Kesäkuun 2020 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä jo yli 40 000 ladattavaa henkilöautoa. Määrä on kasvanut hieman yli 10 000:lla alkuvuoden aikana. Ladattavat hybridit ovat yleistyneet erityisesti kookkaammissa henkilöautosegmenteissä. Täys- ja kevythybridejä on tarjolla lähes kaikissa kokoluokissa, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.